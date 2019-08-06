06.08.2019 | 18:30

Популярный российские певец Григорий Лепс решил удивить своих поклонников.

Президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр «Хирург» Залдостанов на своей странице в социальной сети Instagram разместил сообщение, что известный артист побывал на репетиции уникального байкерского шоу «Тень Вавилона».

«Вчера Григорий Лепс побывал на репетиции байк-шоу 2019 «Тень Вавилона» и подписал афиши для угадавших его песни. Ему очень понравились декорации нашей площадки, да и сам корабль «Россия», - заметил Залдостанов.

По словам руководителя организации «Ночные Волки», Лепс вместе с музыкантами будет выезжать на зрителей, а затем пролетят выполняющие сальто мотоциклы.

«Григорий также сфотографировался на фоне главного символа Пятой Империи - двуглавого орла в обрамлении колосьев с герба СССР, который, как мы надеемся, в будущем станет новым символом нашего государства», - уточнил «Хирург».

Напомним, байк-шоу «Тень Вавилона» состоится 10 августа в Севастополе. Кроме красочного выступления байкеров зрителей ждет небольшой концерт Григория Лепса.

После выезда Григорий Лепс выступит перед зрителями шоу.