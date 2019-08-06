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Полезное | Глюкоза прервала молчание о разводе: Имущество будем делить!

06.08.2019|15:41
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В СМИ на протяжении нескольких недель муссируются слухи о разводе певицы Глюкозы с супругом, бизнесменом Александром Чистяковым. Наконец пара высказалась на эту тему.

Поводом для информации о разводе Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) и Александра Чистякова послужило несколько факторов. Так, артистка внезапно переименовала свой аккаунт в социальной сети Instagram. Если раньше он назывался "Чистякова-Ионова", то теперь стал просто "Глюкозамьюзик". Не добавляло оптимизма и то, что пара перестала появляться в свете, да и у себя в аккаунте Наталья перестала выкладывать совместные фото с мужем. Ну а последней каплей стал факт, что артистка перестала носить обручальное кольцо.

Сегодня, 6 августа, ситуация прояснилась. В Telegram-канале Ксении Собчак появился видеоролик, в котором певица впервые заговорила о разводе. Скандально известная телеведущая подписала пост так: "Глюк'oZa c Сашей действительно разводятся. Ведь анонимные каналы врать не будут".

На видео крупным планом запечатлена Наталья, обращающаяся по видеосвязи к своему мужу Александру. "Привет, мусь!" – "Привет! Как дела? Как Испания? Как дети?" – "Все прекрасно. Вот купались только что". – "Слушай, а ты знаешь, что мы с тобой, оказывается, разводимся?" – со смехом поинтересовалась у мужа певица.

Тот удивился: "Вот как? И когда?" – "Ну, видимо, совсем скоро" – "И что делать будем?" – "Имущество будем делить! Ну, я не знаю как... Хотя с детьми нам попроще: у нас с тобой их двое. Один – тебе, другой – мне. А вот что с животными делать, я не знаю, Муфтик-то один (речь идет о собаке. – Прим. ред.). Хотя я тебе могу отдать попугая," – предложила Наталья. Тот отказался: "Не, он кричит много". Наталья посмеялась.

Тогда Александр предложил поделить имущество из расчета, кто быстрее добежит до дома. В телефоне Наталья Чистякова-Ионова увидела, как муж сорвался с места. Тогда артистка тоже вскочила и выбежала из комнаты, похожей на гостиничный номер. При этом она скинула туфли на высоком каблуке, чтобы удобнее было бежать.

Источник — dni.ru
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