06.08.2019 | 22:03

Солистка "Ночных снайперов" всю ночь мучилась из-за недомогания. Помощь Диане Арбениной оказали ее девятилетние дети.

В личном Instagram знаменитость рассказала, что всегда хотела стать близким другом своим наследникам. Сегодня, 6 августа, звезда поняла, что ее мечта исполнилась.

Все началось с того, что Диана Арбенина вернулась домой после продолжительных гастролей. Спустя время артистке стало плохо из-за смены часовых поясов.

"В доме было тепло а меня бил озноб. и эти два маленьких существа всю ночь прижимали меня к себе и по очереди спрашивали: "мам тебе уже не так холодно?" а потом продолжали рассказывать о своих летних подвигах которым слава богу не было конца. так прошла ночь...счастливая ночь не смотря на издержки моего состояния. наши дети – наши чудеса..... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) – похвасталась Диана Арбенина.

Напомним, 4 февраля 2010 года знаменитость родила близнецов – Артема и Марту. Звезда воспитывает их одна. Семейство живет в загородном доме в Подмосковье.

"Доброе утро страна! дом построила. двойняшек родила. дерево посадила, что дальше?" – как-то задалась вопросом Диана Арбенина в своем микроблоге. Поклонники посоветовали артистке заходить на второй круг.