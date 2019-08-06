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Полезное | Дана Борисова забыла о любви, но мечтает о второй дочке

06.08.2019|18:12
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Телеведущая откровенно рассказала о личном. Дана Борисова раскрыла несколько секретов.

В Stories своего Instagram знаменитость ответила на вопросы подписчиков. Дана Борисова призналась, что продолжает верить в любовь между мужчиной и женщиной, однако сама подобных чувств к противоположному полу давно не испытывала.

"Я давно не испытывала любовь женщины к мужчине", – рассказала телеведущая.

Между тем Борисова надеется в будущем найти вторую половинку и, возможно, еще раз стать матерью. Дана мечтает о второй дочке.

Пока же знаменитость сосредоточена на карьере. В ближайшее время Дана Борисова появится на экранах россиян в качестве ведущей новой программы. О ток-шоу, где будет блистать теледива, известно пока мало, однако, по словам звезды, проект будет базироваться на журналистских расследованиях.

Напомним, Дана Борисова воспитывает 11-летнюю дочь Полину. Звезда родила наследницу в гражданском браке с бизнесменом Максимом Аксеновым. Пару лет назад, когда звезда боролась с наркозависимостью, предприниматель пытался отсудить Полину у Даны, и даже заставил ее платить алименты. Со временем стороны конфликта нашли общий язык: телеведущая доказала отцу своего ребенка, что поборола пагубное пристрастие.

Источник — dni.ru
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