06.08.2019 | 18:12

Телеведущая откровенно рассказала о личном. Дана Борисова раскрыла несколько секретов.

В Stories своего Instagram знаменитость ответила на вопросы подписчиков. Дана Борисова призналась, что продолжает верить в любовь между мужчиной и женщиной, однако сама подобных чувств к противоположному полу давно не испытывала.

"Я давно не испытывала любовь женщины к мужчине", – рассказала телеведущая.

Между тем Борисова надеется в будущем найти вторую половинку и, возможно, еще раз стать матерью. Дана мечтает о второй дочке.

Пока же знаменитость сосредоточена на карьере. В ближайшее время Дана Борисова появится на экранах россиян в качестве ведущей новой программы. О ток-шоу, где будет блистать теледива, известно пока мало, однако, по словам звезды, проект будет базироваться на журналистских расследованиях.

Напомним, Дана Борисова воспитывает 11-летнюю дочь Полину. Звезда родила наследницу в гражданском браке с бизнесменом Максимом Аксеновым. Пару лет назад, когда звезда боролась с наркозависимостью, предприниматель пытался отсудить Полину у Даны, и даже заставил ее платить алименты. Со временем стороны конфликта нашли общий язык: телеведущая доказала отцу своего ребенка, что поборола пагубное пристрастие.