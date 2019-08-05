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Полезное | Певица МакSим дала повод для слухов о своей свадьбе

05.08.2019|20:56
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Исполнительница заинтриговала поклонников новым видео из свадебного салона, куда отправилась с дочками Сашей и Машей. Выложенными в Instagram кадрами певица МакSим (Марина Абросимова) спровоцировала слухи о скором бракосочетании.

Артистка показала, как в компании дочерей выбирает белое платье. Зачем 36-летней Марине Абросимовой понадобился подвенечный наряд, она не рассказала. Однако многие поклонники справедливо предположили, что знаменитость готовится выйти замуж.

Подписчики принялись поздравлять звезду с предстоящим важным событием. "Ух ты! Не ужели замуж выходишь? Счастья тебе большого, моя любовь", "Если правда, то от всей души поздравляю!", "Искренние поздравления, я желаю счастья большого. Я безумно рада за тебя, моя любимая певица", – высказались поклонники певицы МакSим.

С кем сейчас состоит в любовных отношениях Марина Абросимова, неизвестно. После расставания с отцами своих детей, звукорежиссером Алексеем Луговцевым и бизнесменом Антоном Петровым, она решила больше не афишировать свою личную жизнь.

Последние романтические отношения певицы МакSим завершились в конце марта этого года. Исполнительница рассталась с возлюбленным после нескольких лет, проведенных вместе. Об этом знаменитость сообщила сама и попросила поклонников за нее порадоваться.

Как писали "Дни.ру", певица МакSим совсем недавно восстановилась после серьезного ДТП, в которое попала в конце апреля. Звезда получила множественные гематомы и попала в больницу. В результате у нее начался серьезный воспалительный процесс, она частично потеряла память. Сейчас знаменитость уже вернулась к своей привычной жизни.

Источник — dni.ru
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