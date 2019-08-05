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Полезное | «Мы поклялись и в радость, и в горе...» Аверин обратился к коллеге

05.08.2019|13:37
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Максим Аверин обратился к известной артистке. Популярный актер не скрывал своих чувств.

Максим Аверин опубликовал фотографию популярной актрисы в Instagram. Артист посвятил коллеге трогательные строки. "Молвою мы венчаны,/ Газетами, сплетнями./ Давно рассекречены,/ Что любим и вместе мы./ Да что и таить, раз у всех на виду./ Да что говорить, ведь на всю же страну/ Мы поклялись и в радость, и в горе.../ Камера! Дубль! На том же моторе! © Максим Аверин. С днем рождения, Машенька! Все только начинается!" – написал он, обращаясь к Марии Куликовой.

Актеры играют влюбленных в сериале "Склифосовский", причем настолько органично и естественно, что в Сети то и дело появляются слухи о романе Куликовой и Аверина. Отметим, что вне работы у Максима и Марии добрые отношения.

Артистке исполнилось 42 года. День рождения Куликова отметила во Франции. Судя по фотографии, которую она разместила в Instagram, ее день начался с шампанского и букета цветов.

Говорят, на Лазурный Берег Марию Куликову отвез тайный возлюбленный. С днем рождения ее, помимо Максима Аверина, поздравили актеры Иван Жидков, Наталья Антонова и многие другие.

Стоит отметить, что интернет-пользователи регулярно создают видеоролики на популярные песни, в которых главными героями становятся персонажи Аверина и Куликовой.

Источник — dni.ru
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