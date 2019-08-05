05.08.2019 | 18:57

Андрей Малахов обнародовал фрагменты интервью москвички Светланы Софиевой, которые ранее в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" не показывали. В беседе женщина объясняет, как убили ее мужа, миллиардера Георгия Софиева, а после этого рассказывает о сфабрикованном против нее уголовном деле.

Светлана Софиева известна большинству телезрителей как "беременная от Киркорова". Девять месяцев назад москвичка стала звездой шоу Андрея Малахова, заявив, что ждет тройню от поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Тогда в сопровождении съемочной группы ток-шоу "Прямой эфир" Софиева прошла обследование в клинике, где у нее диагностировали редкое психическое расстройство – ложную беременность. К сожалению, после месяца лечения Светлана скончалась при загадочных обстоятельствах и была похоронена втайне.

Постепенно удивительная история богатой москвички обрастала все новыми и новыми подробностями. Оказалось, что ее первый муж Георгий Софиев имел отношение к криминалу. Миллиардера похитили и зверски убили в США.

В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" Андрей Малахов продемонстрировал кадры интервью с Софиевой, которые ранее зрители не видели. На них Светлана говорит телевизионщикам, что собирается писать книгу – автобиографию и расскажет о том, как познакомилась и вышла замуж за предприимчивого юношу Георгия Софиева, который впоследствии стал миллиардером.

"Он трагически погиб в Америке, когда мы работали над ремейком фильма "Человек-амфибия". Уже подписывали договоры с самыми известными актрисами и актерами, и в этот момент был совершен киднеппинг живых людей с целью вымогательства больших денег. Деньги мы отправили через Сингапур, а супруга, к сожалению, убили вместе с его другом Ником Харабадзе, чья мать была очень известной грузинской актрисой. В Тбилиси снялась в более чем в 65 фильмах, которые лично знал президент Грузии, он оказал помощь потом в расследовании и поиске тел", – говорила москвичка редакторам "Прямого эфира".

Добавим, Георгий Софиев и Ник Харабадзе, родители которого известные в Грузии артисты Георгий Харабадзе и Русико Кикнадзе, были убиты в конце января 2002 года в США. Мужчин похитили и какое-то время держали в заложниках. Злоумышленники требовали у родственников Георгия и Ника выкуп. Получив желаемое, преступники расправились с Софиевым и Харабадзе, после чего скинули их тела в водохранилище.

Также в ток-шоу "Прямой эфир" были продемонстрированы кадры, на которых Светлана Софиева объясняет, как оказалась в американской тюрьме. Москвичка рассказала, что дело против нее сфабриковали, зачем – неизвестно.

Софиеву обвинили в намерении похитить дочь Луи Переса – следователя, который семь лет расследовал дело об убийства Георгия. Женщина не стала отрицать, что у нее были претензии к Пересу, однако вредить ее близким ей бы и в голову не пришло. Более того, она всячески помогала следствию и в какой-то момент даже сдружилась с Луи.

"В декабре месяце они уже держали в руках готовые материалы, что ребят в январе убьют. У них были подслушаны разговоры, были сняты факсы, которыми обменивались. Они даже знали где держат все оружие, знали, что они идут в спортивный магазин и покупают гантели, которые потом были привязаны к шее ребят, их сбросили на глубину 50-метров. Всю подготовку ФБР фиксировало и писало, и тем не менее они обрекли людей на смерть, объясняя это тем, что движение документов внутри Америки шло очень медленно", – отмечает вдова миллиардера.

На видео Светлана еще раз подчеркивает, что не мстила Пересу. Ей в то время было не до этого: ее сына Дениса забрала семья Георгия, золовка с мужем не давали ей видеться с наследником.

Светлана Софиева также рассказала съемочной группе ток-шоу "Прямой эфир", что еще до задержания успела выйти на влиятельных людей и продать квартиру в Лондоне, чтобы оплатить адвокатов – это и обеспечило ей свободу. "Меня отпустили под залог 100 тысяч (долларов), но уже завтра, это можно проверить, эти деньги мне вернули обратно", – рассказала "беременная от Киркорова" незадолго до собственной гибели.