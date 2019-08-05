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Полезное | Хлебникова не обиделась на Шуру за обвинение в алкоголизме

05.08.2019|20:29
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Недавно певец Шура удивился внешнему виду Марины Хлебниковой и предположил, что она "алкашка". Позже артисты встретились в коридоре телецентра.

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) стал гостем программы Насти Ивлеевой "Агент шоу 2.0". Он рассказал, что очень удивился, увидев свежий снимок Марины Хлебниковой. "Мать моя женщина! Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Это очень страшное фото. Мой друг с ней фотографировался. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу. Что-то там… Алкашка, я думаю", – заявил артист.

Интересно, как на откровения Шуры отреагировала сама Марина Хлебникова. Кстати, ранее певица утверждала в интервью, что они в прекрасных отношениях. Репортеры связались с артисткой, чтобы узнать ее мнение. "Мы с Шурой никогда не ругались. После выпуска как-то встретились с ним в лоб в лоб в телецентре. Оба шли на запись программ. Так вот, спокойно поприветствовали друг друга, а потом еще начали несколько минут чесать языками. Мне кажется, у Сашки эта больная тема – алкоголь, вот и ляпнул, не подумав. Наверно, он еще подобное сделал ради предстоящего концерта. Ну сказал, и дальше что? Боже мой, конечно, не обижаюсь на него!" – цитирует Марину Хлебникову Starhit.

Поклонники всерьез обеспокоены состоянием артистки, чей вес снизился до 41 килограмма. По мнению фанатов, певица выглядит изможденной. Однако сама Марина Хлебникова успокоила общественность: "В этом весе торчу уже полгода, все нормально".

Также певица опровергла данные о том, что пропала с радаров. "Не знаю, почему всегда говорят, что я куда-то пропала. Питер, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону… Я постоянно работаю в разных городах России. Даже сейчас в ближайшие месяцы у меня сложный гастрольный график!" – заявила Марина Хлебникова.

Источник — dni.ru
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