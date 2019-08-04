04.08.2019 | 22:20

Незадолго до кончины знаменитость попала в больницу. Вилли Токарев сражался с коварным недугом, который, к сожалению, взял верх.

4 августа стало известно о смерти известного шансонье. 84-летний Вилли Токарев скончался в одной из онкологических клиник Москвы. Знаменитость обратилась в больницу еще 2 июля. В тот же день врачи госпитализировали певца.

О смерти Токарева рассказал Народный артист России Николай Тамразов. Грустные вести подтвердил сын почившего – Антон Токарев.

Вилли Токарев – автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Артист начал свою творческую деятельность еще в 70-х, когда эмигрировал из СССР в США. На родину Токарев вернулся в 90-х годах. Звезда выпустила множество альбомов, вела эфиры на радио "Русский шансон".

Факт 1. Настоящее имя певца - Вилен. Это русское советское имя – от инициалов "Владимир Ильич Ленин".

Факт 2. Вилли Токарев уже в 14 лет впервые вышел в море. На корабле он трудился кочегаром.

Факт 3. Токарев закончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса. "Контрабас – это главный инструмент в оркестре. В юности я посмотрел фильм «Серенада солнечной долины» и там та-а-а-ак играл контрабасист. Это что-то! И я полюбил этот инструмент. На нём я играл в лучших оркестрах Советского Союза, у Анатолия Кролла, у Бориса Рычкова", - говорил он о своем выборе.

Факт 4. Летом 1966 года у Токарева родился мальчик, которого назвали Антон. А в конце 80-х годов сын Вилли уже солировал в знаменитой на тот момент поп-группе "Ласковый май".

Факт 5. Жизнь в США не была райской для артиста. Вилли Токарев долгое время трудился почтальоном, разнорабочим, уборщиком, посыльным. И лишь когда немного подтянул свой английский, он смог устроиться на более престижную работу.