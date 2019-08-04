04.08.2019 | 11:21

Популярный отечественный певец Филипп Киркоров похвалился дорогим и необычным приобретением перед своими подписчиками в социальной сети Instagram.

Король поп-сцены, бывший муж Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевы привык жить на широкую ногу. Филипп старается ни в чем себе не отказывать. Захотел яркий сценический образ - значит на него ничего не жалко.

Филипп Киркоров показал своим подписчикам новый наряд из коллекции Dolce&Gabbana. Артист опубликовал на своей странице фотографию с модного показа. На ней позирует модель, молодой мужчина облачен в наряд, свойственный древней Греции или Риму.

«Одно из моих последних и самых знаковых и культовых приобретений для Сцены и Шоу-@dolcegabbana @altasartoria_official во время недавнего уникального показа «DOLCE&GABBANA» ALTA SARTORIA на Сицилии. Ручная работа и вышивка. Скоро все увидите...», - такой подписью сопроводил снимок Киркоров.

Звездные коллеги певца сразу же выразили свое мнение. «Шедевр, стоимостью квартиры», - написал в комментариях Николай Басков. «Взял все-таки! Молодец! Кому ещё, как ни тебе это носить!», «Искусство! Только ты умеешь по-настоящему, по-королевски носить такие вещи!», - поддержала Филиппа Анита Цой. «Дорогой, тебе этот костюм больше идёт, чем этому пацанчику», - подарила Киркорову комплимент Эвелина Бледанс.

А вот обычные интернет-пользователи оказались не в таком восторге от наряда: «В метро уже месяц как продают, для бани такой взял бабка за 1,5 к отдала», «Зачем на себя расписной ковёр одевать! Смотреть смешно! Ну, Филипп, ещё и люстру если на голову хрустальную, то вообще», - выразили свое мнение поклонники Филиппа.

Отметим, что Киркоров славится тягой к необычному. Его не раз называли самым эпатажным артистом России.