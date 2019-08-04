04.08.2019 | 16:24

Скандал вокруг родового гнездышка двух популярных артистов - Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжает набирать обороты.

Российский юрист и правозащитник Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Московской области с просьбой проверить законность строительства известным телеведущим и шоуменом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Сначала информация об этом появилась на страничке юриста в социальной сети Вконтакте. Теперь прокуратура решила начать проверку заявления правозащитника, по мнению которого, высота дома в деревне Грязь не соответствует допустимым для жилой застройки нормам.

Общая площадь элитного жилища Пугачевой и Галкина составляет более 2000 квадратных метров. Земельный участок, на котором расположен замок, занимает площадь в один гектар.

В шестиэтажном особняке есть семейный театр со сценой, обсерватория, бассейн, гараж и прислуга. Сооружение украшено медными горгульями, бюстами и рыцарями.

Примерная стоимость объекта - около 10 миллионов долларов. В переводе на российские рубли, это чуть более 620 миллионов.