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Полезное | Прокуратура проверит законность постройки замка Пугачевой и Галкина

04.08.2019|16:24
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Скандал вокруг родового гнездышка двух популярных артистов - Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжает набирать обороты.

Российский юрист и правозащитник Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Московской области с просьбой проверить законность строительства известным телеведущим и шоуменом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Сначала информация об этом появилась на страничке юриста в социальной сети Вконтакте. Теперь прокуратура решила начать проверку заявления правозащитника, по мнению которого, высота дома в деревне Грязь не соответствует допустимым для жилой застройки нормам.

Общая площадь элитного жилища Пугачевой и Галкина составляет более 2000 квадратных метров. Земельный участок, на котором расположен замок, занимает площадь в один гектар.

В шестиэтажном особняке есть семейный театр со сценой, обсерватория, бассейн, гараж и прислуга. Сооружение украшено медными горгульями, бюстами и рыцарями.

Примерная стоимость объекта - около 10 миллионов долларов. В переводе на российские рубли, это чуть более 620 миллионов.

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