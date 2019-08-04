04.08.2019 | 11:03

Российское издание журнала Forbes озвучило гонорар известной певицы и Instagram-блогера Ольги Бузовой.

По данным издания, за один рекламный пост в социальных сетях, бывшая телеведущая получает до одного миллиона рублей.

По данным аналитиков, Ольга Бузова является одним из самых дорогих и популярных блогеров в стране. Только на ее аккаунт в Instagram подписано около 16 миллионов человек. Сама певица еще в начале дета заявляла, что статистика запросов в Google дает удивительные результаты,

по их количеству она обогнала президента России Владимира Владимировича Путина.

По сведениям редакции Lenta.ru, ранее в июле российское издание Forbes поставило 33-летнюю Бузову на пятое место в рейтинге самых успешных российских музыкантов моложе 40 лет. Ее доход за последний год составил 4,4 миллиона долларов. Лидером списка стал 39-летний рэпер Баста с доходом 6,9 миллиона долларов.

В соцсетях почти сразу после обнародования информации началось горячее обсуждение заработков певицы. «Бездарность, рубля ломанного не дал бы ей», - прокомментировал новость один из пользователей.

Его мнение поддержали сотни россиян: «Да она не симпатичная, кто ходит на ее концерты за такие бабки. Слушать же нечего». Большинство не понимает, почему у Ольги такая популярность. Некоторые люди даже не догадываются, что обсуждая Бузову они и привлекают к ней внимание.