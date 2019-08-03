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Полезное | Мария Порошина порадовала поклонников забравшись в подсолнухи

03.08.2019|13:08
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45-летняя артистка позировала на лоне природы – в поле. Мария Порошина поделилась снимком с поклонниками в Instagram.

Многодетная мама и звезда театра и кино предстала в лимонном топе и белой юбке. Мария Порошина подчеркнула приобретенный за лето загар, отдав предпочтение актуальному оттенку.

Ранее этим секретом с подписчиками делилась Екатерина Шпица. Девушка утверждала, что светло-желтая палитра превосходно оттеняет бронзовый тон кожи.

Подписчики экс-возлюбленой Гоши Куценко по-достоинству оценили кадр и осыпали ее комплиментами. "Мария, Вы очень красивая, нежная, эталон женской красоты!", "Восхитительно прекрасная женщина и актриса!", "Какая красота! Мария! Вы прекрасны, вид потрясающий!" – написали фолловеры Марии Порошиной в комментариях.

Ранее в поле с подсолнухами снялась певица Анна Семенович. А в купальнике лимонного оттенка позировала и участница Comedy Woman Надежда Сысоева. К слову, бикини этого же цвета примеряла супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина – певица Валерия.

Напомним, Мария Порошина одна воспитывает младших детей. Звезда разошлась с мужем Ильей Древновым, от которого родила дочерей: Серафиму, Аграфену и Глафиру. От Гоши Куценко у актрисы есть дочь Полина. Отцом единственного сына Марии Порошиной, который появился на свет в январе, стал другой мужчина.

Источник — dni.ru
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