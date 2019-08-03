03.08.2019 | 21:39

Певица высказалась об отношении к татуировкам дочери Алисы, которыми та щедро украшает свое тело. Ирина Салтыкова призналась, что восприняла их болезненно.

Первое тату Алиса сделала в 28 лет. Затем, довольная результатом, она наколола еще несколько изображений. При этом Салтыкова-младшая утверждает, что каждый их них имеет свой смысл.

У знаменитой мамы же начинающей артистки нет на теле ни одной татуировки, поэтому с эпатажным увлечением Алисы она смирилась с трудом. Ведь не секрет, что многие считают тату вовсе не украшением, а уродованием своей внешности, особенно, когда они сделаны у женщин.

Сейчас Ирина Салтыкова смотрит на татуировки дочери более демократично. "Вроде уже и ничего смотрятся. А раньше было болезненно. Я чуть в обморок не упала, когда впервые увидела. Но нынешнее поколение такое. В наши годы такого не было. Нас так воспитывали, что татуировки делают только те, кто находится в местах не столь отдаленных", – цитирует исполнительницу Sobesednik.ru.

При этом Ирина Салтыкова подчеркнула, что Алиса делает рисунки только на спине и руках. Она встала на защиту наследницы, попытавшись объяснить ее любовь к тату. "Понимаете, у каждого своя культура внутри себя. Ей так легче и интереснее, украшая себя", – поделилась певица.

Напомним, в прошлом году дочь Ирины Салтыковой искусала овчарка. Собака пыталась добраться до лица Алисы. Позже девушке сделали пластическую операцию, благодаря которой ее внешность стала прежней.