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Полезное | Виктория Боня без косметики далека от идеала

02.08.2019|14:02
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Популярный блогер Лена Миро набросилась на телеведущую Викторию Боню. Обозревательница раскритиковала стремление звезды давать советы.

Блогер обратила внимание на ролики в Instagram-аккаунте телеведущей, в которых та делится секретами сохранения молодости и красоты. "Фотошоп и тонна грима на лице не являются, на мой взгляд, достаточными основаниями для того, чтобы раздавать советы о том, как хорошо выглядеть", – говорит о Виктории Боне Лена Миро в своем ЖЖ.

Ниже обозревательница опубликовала скрины видеозаписей телеведущей. На них звезда запечатлена без косметики.

"Не верите? Думаете, что я – злая и специально выискиваю неудачные ракурсы? Ну, может, я и злая, но это не отменяет того, что у Бони все ракурсы – неудачные. В реале, а не под броней фотошопа и макияжа, она выглядит старой, потасканной теткой", – заявила Лена.

По мнению Миро, называть себя экспертом по красоте и быть им в реальности – две разные вещи. После обозревательница поведала, что ранее Виктория Боня говорила всем, что является экспертом по фитнесу.

"А я же видела в тренажерном зале ее широкую, плоскую попу сковородкой, которая отвратительно смотрелась даже в тугих, черных леггинсах. Я там тренировалась, а Боню снимали на камеру для какого-то телеканала. Она такая корявая, вся какая-то кривая, косая и неуместная, ужасно деревянная, суетливая и абсолютно несексуальная баба", - разгромила Викторию Боню блогер.

Источник — dni.ru
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