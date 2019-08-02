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Полезное | Родственники выплатили все долги за Фриске

02.08.2019|20:45
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Благотворительной организации "Русфонд" полностью возместили долги певицы Жанны Фриске. С этого дня родственники звезды ничего не должны организации.

Сегодня, 2 августа, на счет "Русфонда" поступило 13 653 214 рублей. Эти деньги взыскали с наследников певицы Жанны Фриске стараниями судебных приставов. Кроме того, близких вокалистки заставили компенсировать уплаченную фондом госпошлину 60 тысяч рублей.

Представитель благотворительного общества подчеркнул, что полученные средства направят на лечение онкобольных детей. Об этом сообщает ТАСС.

Добавим, всего наследники певицы должны были "Русфонду" 21 миллион рублей. Часть погасили ранее за счет продажи доли загородного дома Жанны Фриске. На счет общества перевели чуть менее восьми миллионов рублей. Деньги внес шоумен Дмитрий Шепелев, который является отцом ребенка артистки.

Напомним, в 2013 году у Жанны Фриске нашли неоперабельную опухоль мозга. Благотворительное общество "Русфонд" собирало деньги на лечение звезды за рубежом. После смерти вокалистки организация потребовала вернуть остаток пожертвований. Близкие Жанны Фриске отказались отдавать деньги. Состоялся суд. Фемида встала на сторону "Русфонда".

Источник — dni.ru
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