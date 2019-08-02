02.08.2019 | 13:41

Ани Лорак перестала скрывать романтические отношения с продюсером Black Star Егором Глебом. Однако многие поклонники не одобрили этот роман.

Недавно Сеть "взорвала" новость о возлюбленном Ани Лорак. 40-летняя певица закрутила роман с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. До этого артистка десять лет состояла в браке с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Лорак подала на развод после того, как информация об изменах супруга стала достоянием общественности.

По всей видимости, Ани счастлива в новых отношениях. Пара перестала скрываться и с удовольствием публикует совместные фотографии в Instagram. Певица выложила снимок, сделанный в гримерке. Ани Лорак запечатлела себя в халате, стоящей рядом с избранником, облаченным в джинсы, белую футболку и кепку. Певица предпочла отказаться от комментария к фото, зато не смолчали подписчики.

По мнению многих пользователей, Ани Лорак не подходит Егор Глеб: "Он ей не пара как пародистая красавица и дворняжка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Аня !!! Нет!!!! Это не твой человек, не связывай с ним свою судьбу!!!!! Пожалуйста!!!!", "Да уж, специфический вкус на мужчин у Ани Лорак! Не везет так не везет с мужиками Сначала удивлялись что она нашла в старом страшном Фалесе,потом в никому неизвестном альфонсе турке, а теперь вот это малолетнее недоразумение... и судя по его внешнему виду, с головой там беда", "Хочешь узнать о мужчине, взгляни, как он поступал со своей бывшей.... грустно, что ваш выбор пал на такого человека..."

Последнее высказывание относится к информации, которая появилась после заявления певицы Татьяны Решетняк. Она сообщила, что была замужем за Егором и растит их общего ребенка. По словам артистки, экс-супруг часто ей изменял, а после развода редко видится с сыном.