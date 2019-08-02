Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|2 авг 2019|15:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
  72.57  |  $  65.38

Полезное | Елену Малышеву спасли от рака

02.08.2019|14:23
Печать

Елена Малышева сделала неожиданное признание. Популярная телеведущая сообщила, что ей удалось победить рак.

Официальное заявление Елена Малышева сделала в Instagram. Ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!" призналась, что столкнулась с серьезными проблемами. "Три года назад меня спас от рака доктор Городокин, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастро– и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов", – объявила Елена Малышева.

Популярная ведущая призвала всех людей, кому 50 лет и больше, пройти аналогичное обследование. "Рак не имеет симптомов. Если они появились, значит, процесс зашел очень далеко", – подчеркнула звезда Первого канала.

Интересно, что в комментариях отметилась бизнес-леди Екатерина Одинцова. "Ты смелая! А я испугалась... Осенью приду!" – призналась она.

К слову, недавно телеведущая прошла еще одну процедуру. Елена Малышева сделала укол от слабоумия. В нью-йоркской аптеке она обнаружила вакцину от герпеса зостер и немедленно приняла решение вколоть ее. "Это тяжелейшее заболевание, которое проявляется пузырьками по ходу нервов и сопровождается страшными болями. Предполагают, что этот вирус – одна из причин возрастного слабоумия или болезни Альцгеймера. Теперь мы с мужем от этого защищены!" – заверила Елена Малышева.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!