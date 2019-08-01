Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|1 авг 2019|13:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
  75.00  |  $  64.04
 

Полезное | Очередной скандал с семьей Фриске оказался выдумкой журналистов

01.08.2019|11:55
Печать

На днях в СМИ появилась информация о том, что младшая сестра Жанны Фриске Наталья подала на развод. Прокомментировали данные в ее окружении.

Муж Натальи Фриске из семьи спасателей. Отец Сергея Вшивкова Павел Алексеевич многие годы служит в МЧС Пермского края. С ним-то журналисты и связались, чтобы прояснить ситуацию. "Это неправда. Я не понимаю, откуда взялась эта информация. Происки желтой прессы. Они не подавали заявление о разводе ни в какой ЗАГС. Как жили, так и живут вместе", – заявил свекор Натальи Фриске репортерам сайта Teleprogramma.pro.

Он рассказал: "Когда начали писать эту ерунду, я позвонил Сергею и спросил. Сын сказал, что они сами в шоке от того, что пишут, и не берут трубки от журналистов".

Репортеры связались с Перовским ЗАГСом, в который якобы отнесли заявление на развод Фриске с Вшивковым. "Это персональные данные, которые мы не имеем права разглашать. Обнародованию не подлежат данные ни о регистрации брака, ни о его расторжении", – отбрили представителей СМИ в госучреждении.

Напомним, Наталья Фриске и Сергей Вшивков оформили отношения в августе 2013 года. Старшая сестра невесты Жанна не смогла присутствовать на торжестве – она уже тяжело болела. Влюбленные зарегистрировались и отправились гулять в усадьбу Кусково.

По слухам, взаимоотношения супругов испортились после того, как якобы прогорел их совместный бизнес на Шри-Ланке. Там Наталья и Сергей открыли свое кафе. Отметим, что ни Фриске, ни ее супруг пока не прокомментировали информацию.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!