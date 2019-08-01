01.08.2019 | 22:18

Популярная певица Анита Цой буквально со слезами на глазах приняла тяжелое для себя и своих многочисленных поклонников решение.

Его она объявила на своей личной странице в Instagram. Поп-дива отменяет ближайшие концерты. Выступления переносятся на неопределенный срок, а организаторам наверняка придется возвратить деньги зрителям, по-крайней мере тем, кто планировал во время своего отдыха на юге страны посетить концерты артистки.

«Дорогой мой зритель, в связи с недавней травмой ноги на фестивале «Жара» в Баку и запретом врачей гастрольной деятельности в ближайшем месяце, я вынуждена объявить об отмене концертов в городах: Сочи, Геленджик, Анапа, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Ялта и Евпатория. Примите, пожалуйста, мои искренние извинения. Я очень надеюсь на максимально быстрое восстановление и на наши будущие встречи! С любовью, Ваша_А».

Травма, которая с первого взгляда не казалась серьезной, в итоге приносит певице сильнейший дискомфорт. Ее Анита Цой получила по нелепой случайности. Артистка в шикарном платье продефилировала по красной ковровой дорожке фестиваля «Жары», раздала интервью, поулыбалась и затем, уже находясь в VIP-зоне подвернула ногу и оторвала один ноготь.

Кровь долго не могли остановить даже прибывшие по вызову организаторов медики. Сама Цой пребывала в состоянии глубокого шока от боли и вида крови. «Кровотечение долго не могли остановить, врачи сказали, что там мясо», – вздыхала Анита. – «Ох, только бы там осколки ногтя не остались. Я не знаю, как буду выходить на сцену – стоит встать на ногу, как кровь начинает сочиться снова».

На следующий день певице пришлось пересесть в инвалидное кресло. Только так звезда отечественной эстрады смогла избавить от боли и неприятных ощущений. Правда передвижение на коляске заставило Аниту Цой

пересмотреть взгляды на жизнь. Оказывается, людям с ограниченными возможностями живется несладко.