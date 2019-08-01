01.08.2019 | 17:07

Телеведущая прогулялась с дочерью по центру столицы. Лариса Гузеева поделилась радостью в Instagram, но большинство подписчиков не оценили ее внешний вид.

На ведущую программы "Давай поженимся!" на Первом канале обрушился поток критики из-за образа, который она выбрала для променада. "Глазами дочери. Обожаемая Москва", – написала Лариса Гузеева, опубликовав фото.

В кадре актриса, одетая в синие брюки, голубую блузу, пестрый длинный кардиган и туфли с ярко-желтыми шнурками, позирует в центре города. В комментариях пользователи соцсети принялись травить знаменитость и давать ей советы о том, как стоит одеваться. Некоторые и вовсе отправили Ларису Гузееву к стилисту.

"Что за наряд? Последняя попытка выйти замуж", "Женщина без вкуса и такта", "Что за цыганский наряд у Лары?", "Напоминает бая из Средней Азии", "Ужасно, но каждому свое", "Клоун", – язвительно отметили злопыхатели. Одна из поклонниц попыталась похвалить Ларису Гузееву и ее дочь, но ей тоже досталось от хейтеров. Женщина назвала критиков звезды "злобными ведьмами".

Телеведущая пока не отреагировала на нападки, что на нее не похоже. Обычно она сразу осаживает тех, кто ее критикует.

Отметим, что Лариса Гузеева часто становится объектом для злых шуток и издевательств пользователей Сети. Как правило, артистка подвергается травле за внешний вид.

Ранее телеведущая перекрасилась из жгучей брюнетки, какой ее привыкли видеть зрители, в блондинку. Поклонники живо отреагировали на смену цвета волос знаменитости, разделившись на два лагеря. Одним новый имидж пришелся по душе, а другие разнесли Ларису Гузееву в пух и прах.