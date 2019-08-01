01.08.2019 | 16:50

Новость о том, что грудные имплантаты вызывают рак, стала шоком для Алены Кравец. Она всегда гордилась сделанной за большие деньги в Швейцарии грудью. Теперь оказывается, что имплантаты таят в себе смертельную опасность...

"Я плакала весь день, – рассказала "Дни.ру" Алена. – Так переживала, что аж сердце заболело и давление поднялось. В итоге открыла бутылку вина и стала пить. Стакан за стаканом. Хотя прежде была равнодушна к алкоголю. Но сейчас мне хочется просто забыться и не думать, что мне, как и миллионам женщин по всему миру, грозит рак".

Напомним, что накануне Американское Управление по надзору за качеством медикаментов провело исследование и сообщило, что у 500 женщин после операции по моделированию груди при помощи имплантов Biocell компании Allergan выявили онкологию, еще 12 скончались. После этого на сайте Росздравнадзора появилось сообщение: "Использование текстурированных грудных имплантов Allergan, по информации производителя, может привести к возникновению анапластической крупноклеточной лимфомы (редкая форма рака – Прим. ред.)".

"Я боюсь ампутации груди, поэтому срочно обратилась к врачу, сделала УЗИ, провела маммографию, – плачет Кравец. – Врачи пока ничего конкретного не говорят, твердят, что надо провести дополнительные исследования и сдать анализы. Даже не знаю, что и думать. Сна нет – в голову лезут тревожные мысли".

На своей странице в социальной сети Instagram девушка написала: "Наша женская погоня за красотой оборачивается такими страданиями. А стоит ли игра свеч? Мы же хотим нравиться мужчинам, нравиться себе в зеркале, и даже не понимаем, что добровольно и за большие деньги закладываем в себя бомбу замедленного действия".