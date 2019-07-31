31.07.2019 | 13:02

Любовь Толкалину сняли на концерте известной рок-группы. Увидев объективы, актриса немедленно скрылась.

Еще весной 2017 года СМИ сообщили о романе Любови Толкалиной и лидера "Аквариума" Бориса Гребенщикова. Актриса прокомментировала ситуацию так: "Людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить океан. Они мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове!"

При этом по возможности она сопровождает музыкальный коллектив уже более двух лет. "Сами посудите: разве просто друзья будут задвигать все дела и мчаться в тьмутаракань на получасовое выступление БГ, если на следующий день самой отправляться в большой гастрольный тур?" – говорят в близком окружении пары.

Речь идет о Конаковском районе Тверской области, где состоялся рок-фестиваль "Нашествие". Толкалина приехала туда с Гребенщиковым. Когда певец вышел на сцену, она устроилась в VIP-ложе и стала снимать происходящее на смартфон. Однако, едва завидев направленный на нее объектив, актриса спряталась.

Влюбленные уходили порознь. А в результате оба оказались на заднем сиденье элитной иномарки с тонированными стеклами, на которой и укатили в ночь, сообщает "Экспресс газета".

Говорят, Любовь Толкалину и Бориса Гребенщикова объединила любовь к йоге. "Я пришел к этому в 2002 году. Бросил курить. Если просыпаюсь в пять утра, два часа занимаюсь йогой. Но я не выбирал буддизм. Я исповедую жизнь. По возможности незашоренную", – говорил рокер.

Артистка же благодаря йоге стала более уравновешенной во всех отношениях. "Я всегда была очень неуклюжей. Обо все ударялась, вечно ходила в синяках. Однажды умудрилась в метро упасть с эскалатора и потерять сознание!" – вспоминала Любовь Толкалина.