Пензенское информационное агентство|18+|Среда|31 июл 2019|14:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |
  70.86  |  $  63.53
 

Полезное | Толкалина скрывает связь с известным рок-певцом

31.07.2019|13:02
Печать

Любовь Толкалину сняли на концерте известной рок-группы. Увидев объективы, актриса немедленно скрылась.

Еще весной 2017 года СМИ сообщили о романе Любови Толкалиной и лидера "Аквариума" Бориса Гребенщикова. Актриса прокомментировала ситуацию так: "Людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить океан. Они мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове!"

При этом по возможности она сопровождает музыкальный коллектив уже более двух лет. "Сами посудите: разве просто друзья будут задвигать все дела и мчаться в тьмутаракань на получасовое выступление БГ, если на следующий день самой отправляться в большой гастрольный тур?" – говорят в близком окружении пары.

Речь идет о Конаковском районе Тверской области, где состоялся рок-фестиваль "Нашествие". Толкалина приехала туда с Гребенщиковым. Когда певец вышел на сцену, она устроилась в VIP-ложе и стала снимать происходящее на смартфон. Однако, едва завидев направленный на нее объектив, актриса спряталась.

Влюбленные уходили порознь. А в результате оба оказались на заднем сиденье элитной иномарки с тонированными стеклами, на которой и укатили в ночь, сообщает "Экспресс газета".

Говорят, Любовь Толкалину и Бориса Гребенщикова объединила любовь к йоге. "Я пришел к этому в 2002 году. Бросил курить. Если просыпаюсь в пять утра, два часа занимаюсь йогой. Но я не выбирал буддизм. Я исповедую жизнь. По возможности незашоренную", – говорил рокер.

Артистка же благодаря йоге стала более уравновешенной во всех отношениях. "Я всегда была очень неуклюжей. Обо все ударялась, вечно ходила в синяках. Однажды умудрилась в метро упасть с эскалатора и потерять сознание!" – вспоминала Любовь Толкалина.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • У дочери Толкалиной заподозрили анорексию
  • Любовь Толкалина шокировала поклонников занятиями йогой
  • «Его положено драть за уши»: бывшая жена высказалась о Кончаловском
  •  

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!