31.07.2019 | 21:36

Известный российский певец Стас Пьеха внезапно признался в нежных чувствах к творчеству Татьяны Булановой.

Артист заявил, что еще с детства ценил искренность исполнения и честность в творчестве популярной в той время Татьяны Булановой. Стасу Пьехе были близки другие стили в музыке. Он не любил попсу, тем не менее, он чувствовал некую пронзительность в исполнении Булановой .

"В ранние школьные годы меня периодически возил водитель, у которого была кассета Тани Булановой. И когда бы я не сел в его машину, месяц или год спустя, там всегда играла именно эта кассета! Не скрою, что несмотря на мою тогдашнюю рок-н-рольную направленность, мне нравилась пронзительная женская печаль и честность в ее песнях и голосе…", - сообщил Стас Пьеха своим подписчикам в Instagram.

Будучи ребенком, юный Стас Пьеха и представить себе не мог, что спустя время он окажется на одной сцене с любимой артисткой. Ему, как и ей, будут рукоплескать залы, его песни будут занимать вершины хит-парадов, а сам Стас сможет спеть дуэтом с Татьяной Булановой.

Такое мнение внук прославленной и известной на всю страну Эдиты Пьехи высказал после участия в музыкальной программе "Три аккорда" на Первом канале, где Пьеха выступил с 50-летней Булановой, исполнив песню: "Я буду очень по тебе скучать".

Фанаты Стаса поддержали кумира. Многие из них с радостью услышали голос звезды 90-х, ведь Татьяна Буланова оставила след в их жизни. В стране сложно найти человека, кто не слышал ее песни, у большинства россиян есть своя история, связанная с творчеством именитой певицы.