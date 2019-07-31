31.07.2019 | 11:17

Популярная певица, бывшая участница проекта «ВИА Гра» Анна Седокова, столкнулась в Пензе с необычным явлением.

Артистка прибыла в областной центр, чтобы выступить в одном из крупных торговых центров. В аэропорту Анну встречала толпа поклонников и Месси. Именно так зовут местную живую достопримечательность – пуму.

Едва артистка спустилась с трапа самолета, к ней тут же бросились поклонники, чтобы сделать селфи со звездой и получить заветный автограф. Затем внимание публики переключилось на экзотического зверя. По свидетельствам очевидцев, сфотографироваться с Месси набралось народа едва ли не больше, чем с Анной Седоковой.

Артистка тоже не упустила возможность обнять и сфотографироваться с Месси, тем более с животным она знакома уже давно. «Несколько месяцев назад, я подписалась на удивительную семью, которая спасла больную пуму - у Месси рахит, и он не приспособлен к жизни на воле, не выживет там. Выходила, вынянчила, балует, любит до безумия и кормит почищенными креветками», - написала на своей странице в Instagram Седокова.

Удовольствие сфотографироваться с Месси оказалось не бесплатным. По словам хозяина пумы, таким образом он помогает благотворительному фонду «Рука помощи бездомным животным».

Во второй половине дня Анна Седокова выступила в торгово-развлекательном центре. Она подарила поклонникам более десятка своих песен. Люди, пришедшие на концерт, с удовольствием подпевали столичной звезде. Правда некоторые поклонники отметили, что «в живую» артистка выглядит чуть хуже, чем в клипах или Instagram. А на сайте ИА «Пензаинформ», где выложен фотоотчет с мероприятия, началось активное обсуждение концерта.