31.07.2019 | 12:54

Настоящее имя Жасмин – Сара. Оно было дано ей в честь еврейской бабушки. А как называют певицу близкие и коллеги вне сцены? Об этому звезду расспросил корреспондент "Дни.ру" на бранче у Вадима Верника и журнала "ОК", состоявшемся в рамках музыкального фестиваля "Жара" в Баку.

"Алла Борисовна Пугачева бывает у меня в гостях, да и я к ней порой наведываюсь, – рассказала певица. – Наедине она меня Сарой называет. Так ко мне обращаются, кстати, очень родные и близкие люди. А на людях может меня и Жасечкой, и Жасминочкой звать, по-разному случается".

Когда певица начинала эстрадную карьеру, встал вопрос о звучном псевдониме. Пугачева не одобрила имени Жасмин. "Мы проводили фокус-группы, пробовали варианты. Алла Борисовна твердила, что она не за Жасмин, предлагала поменять псевдоним, – вспомнила артистка. – Большинство голосов было именно за это имя".

По официальным данным, запоминающийся псевдоним Саре Семендуевой придумал композитор Владимир Матецкий. Он выбрал для начинающей артистки имя арабской принцессы из знаменитого диснеевского мультфильма "Аладдин". Певица, биография которой интересовала окружающих, благодаря новому имени приобрела загадочность.

Напомним, что многие звезды выступают на сцене не под своими реальными именами. Например, Елена Воробей от рождения была Лебенбаум. Вскоре после того, как юмористка взяла псевдоним, на сборном концерте к ней подошел певец Александр Розенбаум и недоуменно спросил: "Ты чего, Воробьем стала?" А она в ответ: "Да. Что ж глумиться над русским народом?!"