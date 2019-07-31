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Полезное | Ирина Дубцова удивила поклонников внешним видом

31.07.2019|08:53
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37-летняя певица поделилась в Instagram новым портретным снимком из гримерки. Однако многие поклонники остались недовольны тем, как выглядит Ирина Дубцова.

"Нет настроения? Надевайте красный! Есть настроение? Красный даст усиливающий эффект. Как настроение?" – подписала фото артистка. В кадре она позирует перед зеркалом в ярко-красном блестящем платье.

Пользователи соцсети сошлись во мнении, что звезда сама на себя не похожа. Они решили, что исполнительница переборщила с фотошопом, и оставили критические замечания в комментариях к посту.

"Ирина, а это точно Вы?", "Бледное лицо, тонна фотошопа" "Ой, как надоели эти фильтры бесконечные. Лицо плоское, не узнать", – высказались фолловеры.

Самые преданные поклонники все же посчитали, что их любимица прекрасна в любом виде. При этом многие отметили, что звезде к лицу черный цвет волос. "Красотка!", "Русская Моника Белуччи!", "Богиня", "Шикарная!", "Похудела, похорошела!" – осыпали комплиментами подписчики Ирину Дубцову.

Ранее Ирина Дубцова выяснила, почему периодически полнеет, не меняя рацион. Певица уверяет, что всегда питалась правильно, но все же вес скачет. Артистка обращалась к разным специалистам. Оказалось, что она набирает лишние килограммы от стресса – так организму проще справляться с нагрузками.

Источник — dni.ru
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