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Полезное | ГИБДД раскрыла места расположения камер на российских дорогах

31.07.2019|11:37
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На сайте ГИБДД России впервые появилась общедоступная карта с указанием всех видеокамер, установленных на дорогах. Ресурс доступен на сайте ведомства.

«Информационный ресурс находится в стадии наполнения», — говорится на сайте Госавтоинспекции.

В июле в Госдуму внесли законопроект, согласно которому все камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей. В документе указывалось, что это необходимо для защиты прав владельцев транспортных средств. Кроме того, авторы проекта отмечают, что частные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, разрешенные действующим законодательством, устанавливаются не на участках с высокой аварийностью, а там, где собственники автомобилей могут незначительно нарушить скоростной режим.

26 июня президент России Владимир Путин на заседании Госсовета затронул тему видеофиксации на опасных участках дорог. Глава государства отметил, что в таких местах не следует прятать камеры, поскольку это не способствует главной задаче — снижению аварийности. «Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф», — отметил Путин и призвал навести порядок в этой сфере.

Ранее в системах видеофиксации нарушений ПДД по всей стране были выявлены серьезные нарушения. По результатам проверки ГИБДД обнаружены ненадлежащее финансирование и хищение бюджетных средств, а также случаи превышения полномочий со стороны чиновников и картельные сговоры компаний. Генпрокуратура России проверит законность размещения частных камер видеофиксации на дорогах из-за ошибок в их установке.

Источник — lenta.ru
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