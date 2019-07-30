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Полезное | Выпуск с Викторией Лопыревой сняли с эфира Первого канала

30.07.2019|13:20
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По некоторым данным, 29 июля должна была выйти в эфир передача "Пусть говорят", в которой Виктория Лопырева дает интервью о романе с Игорем Булатовым, оставившим ради нее жену с двумя детьми. Однако шоу так и не показали на Первом канале.

В Сети давно ходили слухи об откровенном интервью Виктории Лопыревой и ее избранника Игоря Булатова. На днях информация подтвердилась: появились скрины передачи, которая должна была выйти в эфир 29 июля. Несколько изданий даже успели написать об этом. Не тут-то было.

Страница с анонсом нового выпуска скандального шоу "Пусть говорят" с сайта Первого канала была удалена. Заявили совершенно другую тему. В итоге 29 июля был показан повтор одного из выпусков передачи, которую ведет Дмитрий Борисов. Интервью Лопыревой и Булатова с эфира сняли.

Впрочем, поклонникам гламурной блондинки не стоит расстраиваться. Как утверждает "nofollow">"Сплетник" со ссылкой на источник на Первом, передачу решили показать в сентябре. Дескать, скандальный уход Игоря Булатова от жены Таты Карапетян к Вике Лопыревой бурно обсуждался в Сети, и осенью шоу получит более высокие рейтинги, чем в "мертвый" летний телесезон.

Напомним, что 26 июля красотка отметила день рождения в Греции в компании избранника и подруг. Светловолосая модель опубликовала в Instagram несколько видео и фотографий с торжества. Судя по кадрам, Виктория Лопырева совершенно счастлива.

Источник — dni.ru
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