30.07.2019 | 16:48

Экс-супруга знаменитого актера рассказала, что он больше всего ценит в людях. Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила давний разговор с бывшим мужем.

Пианистка поделилась откровением на своей странице в Instagram. Она рассказала, что является самым важным в человеке для Армена Джигарханяна.

"Мой бывший муж говорил, что самое ценное, когда можно сказать тому, кто рядом с тобой: "…А помнишь?" Читайте завтра пост о тех, кому всегда можно будет это сказать", – сдала с потрохами артиста нынешняя возлюбленная певца Прохора Шаляпина. На снимке, опубликованном Виталиной Цымбалюк-Романовской, она стоит рядом с актером Дмитрием Харатьяном. "Это наша с тобой биография", – добавила хэштег пианистка.

Отметим, в настоящее время Виталина Цымбалюк-Романовская счастлива с Прохором Шаляпиным. Недавно парочка отдыхала в Сочи. Правда, потом музыкант покинул возлюбленную и улетел в Москву. Это пришлось сделать, потому что сейчас он работает на одном из каналов, где ведет прогноз погоды.

Как писали "Дни.ру", в Сети судачат о том, что в отношениях Виталины Цымбалюк-Романовской и певца не все гладко. Дело в том, что музыкант отдыхал без нее в США и Франции. Кроме того, ранее появилась информация о том, что бывшая пассия Шаляпина Татьяна Гудзева родила от него ребенка.

Исполнитель периодически публикует у себя в Instagram неоднозначные кадры. Так, Шаляпин разместил фото с бывшей женой Ларисой Копенкиной в ванной. В подписи к снимку певец поздравил экс-супругу с днем рождения. Можно предположить, что Виталине Цымбалюк-Романовской это вряд ли пришлось по душе.