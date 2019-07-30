30.07.2019 | 12:09

Ирина Нельсон, знакомая всем по группе Reflex, за несколько дней в Баку успела многое: погуляла по Старому городу, стала гостьей фестиваля "Жара", побывала на звездном бранче у главреда журнала "ОК!" Вадима Верника. Там-то с певицей за чашечкой кофе и побеседовал корреспондент "Дни.ру".

Ирина, о возрасте женщины не говорят, но меня совершенно потрясает тот факт, что Вы уже стали бабушкой, хотя девчонкой выглядите!

Да, Вы правы. У меня маленький внук, он школьник. В школе, кстати, не знают, кто у него бабушка. Тем более он, как и мой сын, довольно замкнутый – оба сторонятся статусности, публичности. Для них все это неважно, поэтому мне для контакта с ними приходится сбрасывать все свои регалии и быть простым человеком. Вторая моя половина – это йога. Я учу сына и внука вещам, которые вне понятий моды и популярности.

Чем сын Антон занимается?

От сцены отказался принципиально – хотел быть непубличным художником. Антон учился на классике, самостоятельно освоил толстый учебник гармонии. Сейчас – музыкальный продюсер, занимается своими проектами. Кроме того, он композитор. Пишет прекрасные тексты. Принимал участие в создании первых хитов группы Reflex. Играет на всех инструментах.

Груз Вашего громкого имени по жизни мешал или помогал ему, как считаете?

Для него очень важно самоутверждаться и создавать все самому, а не за счет популярности меня или моего мужа. Когда он был маленьким, какое-то время не жил с нами – я много работала. Он несколько лет воспитывался бабушкой и дедушкой. Когда переехал в Москву, мы договорились с одной частной школой, чтобы им занимались. Школа оказалась для детей очень обеспеченных родителей, и сына это испортило. Антон стал считать, что родители обязаны постоянно помогать, предоставлять что-то, создавать прочный фундамент. И не понимал, что не всегда это получается. Я пыталась объяснить, что для завоевания статуса и успеха нам потребовалось много лет. Мы с мужем приехали в Москву из Новосибирска с 300 долларами в кармане и долго занимались тяжелым трудом.

Неужто родной кровиночке ни копейки ни даете?!

Машину мы ему подарили. Он работает на нашей студии. А на квартиру сам заработал.

Сына никогда не смущало, что его мама производит впечатление адепта однополой любви?

Ну что Вы?! Какая лесбиянка?! Я замужем уже 25 лет за моим продюсером и композитором Вячеславом Тюриным. Как-то нам попался журнал, где писали, что мужчинам подсознательно нравятся двойняшки.

И мы решили эту тему эксплуатировать, это была вполне осознанная коммерческая формула. Несмотря на разницу в возрасте, мы с девушкой из коллектива смотрелись практически одинаково. Многие нас считали близняшками. Пока тиражировался такой имидж, я была погружена в философию буддизма, занималась йогой и встала на путь вегетарианства. Тогда это не было трендом, как сейчас. Меня многие считали странной девушкой. Сегодня говорю о йоге открыто, а за имидж группы сын меня не осуждает.

В следующем году группа Reflex отмечает 20-летие. Как готовитесь?

Все, что происходило и происходит в жизни группы, всегда контролировалось лично мною и Вячеславом. Планируем дать юбилейный сольный концерт в Кремле, где я исполню и золотые хиты, и новые песни. Чувствую нереальный прилив сил и творческой энергии. Готова дальше радовать поклонников!