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Полезное | С чем связана творческая пауза Елены Ваенги?

30.07.2019|08:48
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Пока одни звезды российского шоу-бизнеса пытаются привлечь к себе внимание, Елена Ваенга задумалась о покое.

42-летняя артистка приняла участие в фестивале "Юрмала", воспользовавшись приглашением Лаймы Вайкуле. Ваенга привлекла повышенное внимание прессы, ведь она не часто появляется на публике и редко дает концерты.

Артистка снова окружила себя тайнами. На этот раз она заявила, что сделает перерыв по большим концертам. "А с мая до сентября 2020 года вообще не буду работать. Из-за гастролей и съемок я десять лет не жила дома. И понимаю, что сейчас мне очень нравится быть дома. Плюс сын идет в первый класс - надо контролировать. Еще я заметила, что без полноценного отдыха стала часто болеть. Минувшей зимой даже было воспаление легких", - подчеркнула в беседе с корреспондентом "Экспресс газеты" популярная певица.

Болезни действительно навалились на Ваенгу. За последний год Елена несколько раз серьезно хворала. Стало ли это основной причиной творческой паузы - покажет время.

В кулуарах музыкальной тусовки поговаривают, что большой перерыв в выступлениях Ваенги может быть связан с возможной второй беременностью артистки. Слухи об этом ходят не первый год, но изменения в фигуре певицы заметны невооруженным глазом. Поклонники и коллеги Елены не допускают, что она могла запустить фигуру.

Напомним, Ваенга состоит в браке с барабанщиком Роман Садырбаев, с которым она воспитывает 6-летнего сына Ивана.

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