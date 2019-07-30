30.07.2019 | 12:05

Молодой муж певицы Жасмин был приговорен судом Кишинева к семи с половиной годам тюрьмы. Однако Илану Шору удалось незаконно покинуть Молдавию, и теперь его объявили в международный розыск.

"Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на генеральный инспекторат полиции при Министерстве внутренних дел", – цитирует сообщение молдавского ведомства РИА Новости.

Ранее в отношении предпринимателя, незаконного выехавшего из страны, было возбуждено уголовное дело. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе запросил у украинских коллег информацию о возможном въезде мужа Жасмин в Незалежную. По одной из версий, он попал туда через Приднестровье.

Напомним, что суд в Кишиневе приговорил Илана Шора к семи с половиной годам тюрьмы. Его судили по двум статьям Уголовного кодекса Молдавии – "Мошенничество" и "Причинение материальных убытков". Супругу Жасмин инкриминируется участие в деле о банковских махинациях.

До вынесения приговора Шор провел под арестом около года. Затем бизнесмена поместили под судебный контроль. Его адвокат назвал вердикт чересчур суровым и напомнил, что муж Жасмин явился с повинной и согласился пойти на сделку со следствием. Благодаря показаниям Шора, назвавшего имена бенефициаров, удалось раскрыть преступную схему.