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Полезное | Машков назвал основное условие для его возвращения на экраны

30.07.2019|14:52
Печать

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал журналистам основное условие, для его возвращения на большие экраны.

Полюбившийся миллионам россиян актер в феврале 2019 года неожиданно для всех объявил о завершении своей карьеры в кино. Тогда Машков мотивировал это тем, что у него катастрофически не хватает времени.

На этой неделе в интервью журналистам «Парламентской газеты» актер сообщил, что он вновь начнет сниматься в кино, если та работа, которой он занимается в настоящее время, наладится. Однако Машков тут же отметил, что ему нравится и та деятельность, которой он занимается на данный момент.

«Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда, может, что-то появится в кино», — уточнил Владимир Машков.

Напомним, неоднократный победитель множества премий, актер, продюсер и сценарист, снялся более чем в 50-ти фильмах. Особый успех ему принесли роли в кинолентах: «Американская дочь», «Идиот», «Охота на пиранью», «Край», «Распутин», «Движение вверх».

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