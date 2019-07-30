30.07.2019 | 16:52

На днях Мария Максакова отметила день рождения. В честь такого события артистка обнародовала пикантное фото.

24 июля Марии Максаковой исполнилось 42 года. К этому возрасту оперная дива подошла с внушительным багажом жизненного опыта: отношениями с Владимиром Тюриным, в ходе которых, по ее признанию, она переживала домашнее насилие и родила двух детей (которые сейчас живут в России), громкий роман с Денисом Вороненковым и последующее замужество, неудачная беременность, а потом рождение сына, спешный отъезд на Украину и убийство мужа. А еще – крайне неоднозначные отношения с матерью, легендарной актрисой Людмилой Максаковой.

Сейчас артистка продолжает жить на Украине, воспитывает маленького сына Ивана, периодически дает интервью, в том числе и российским СМИ. В канун своего дня рождения Мария обнародовала фотографию, на которой запечатлена в купальнике и накинутом поверх него белом пляжном наряде. В подписи к снимку она не без иронии отметила, что предлагает его всей прессе, которая будет писать о ее празднике.

Также Максакова поблагодарила украинцев за "подарок лично мне": "Это большое счастье жить в свободной и демократической стране", – отметила оперная дива. Артистка поблагодарила Украину и "друзей" за то, что научили ее "не сдаваться, верить и любить". "Разве не любовь все объединяет, строит, творит, подобно тому, как враждебность разрушает?" – процитировала Мария Максакова философа Григория Сковороду, завершив свой пост на страничке в Facebook.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от фотографии Марии Максаковой. Фанаты оценили цветущий вид оперной дивы и рассыпались в комплиментах.