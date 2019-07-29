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Полезное | Юлия Меньшова празднует свой юбилей в Америке

29.07.2019|14:27
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Юлия Меньшова отметила круглую дату с семьей. Ей исполнилось 50 лет. Вместе с супругом, театральным актером Игорем Гординым, и детьми телеведущая отправилась в Америку. Оттуда она шлет видео и фотографии. Артистка делает публикации в Instagram, там же она высказалась о своем 50-летии.

"Ну вот теперь все! Точно! Минутки дотикали до нужной отметки, и вот они, заветные циферки – 50! Всем, кто меня заранее утешал, скажу, что никогда не соотносилась с этой математикой. Меня мой возраст никогда не придавливал, и я ни разу не испытывала желания его скрывать. Разве только в ранней юности, когда хотелось как раз слегка прибавить, чтобы казаться посолиднее", – написала Меньшова.

Артистка опубликовала две идентичные фотографии, только на второй состарила лицо благодаря модному нынче приложению. Результат ее вполне удовлетворил. "Именно такой стильной старушенцией я и хотела бы стать! Так что радостно, на всех парах двигаюсь по жизни дальше!" – оптимистично сообщила ведущая.

С круглой датой Юлию Меньшову поздравили актрисы Елена Ксенофонтова и Алика Смехова, шоумен Николай Фоменко, артистка Анастасия Цветаева, певица Катя Лель и многие другие. Не остался в стороне и коллега Максим Галкин: "С днем рождения, Юля! Желаю тебе, чтобы радость от жизни была постоянной, а жизнь была полна новых творческих и географических открытий!" Меньшова ответила ему: "Спасибо большое, Максим!"

Отметим, что Галкин сейчас тоже отдыхает. Вместе с Аллой Пугачевой и их пятилетними двойняшками Гарри и Лизой шоумен проводит время в Юрмале, откуда часто публикует фото и видео. Судя по всему, климату этого курортного города артист и обязан своим цветущим видом.

А что касается преображения Юлии Меньшовой в честь юбилея, то подписчики отреагировали неоднозначно. Они сочли "состаривание" преждевременным – дескать, в 50 лет выглядят не так печально.

Источник — dni.ru
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