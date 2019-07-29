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Полезное | Навка столкнулась с трудностями после свадьбы с Песковым

29.07.2019|16:55
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Татьяна Навка нисколько не изменилась после того, как вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Олимпийская чемпионка утверждает, что внутреннее состояние осталось прежним, но некоторые проблемы возникли из-за повышенного внимания окружающих.

После замужества Татьяна Навка даже стиль жизни не особенно поменяла. По словам олимпийской чемпионки, она посещает те же магазины, отдыхает в тех же местах.

К талантливой фигуристке всегда было повышенное внимание. И единственное изменение, которое заметила Навка, – этого внимания стало больше. Кстати, не всегда приятного. Жизнь жены Дмитрия Пескова рассматривают буквально под лупой.

"Есть глупые, дурные люди, а может, и специально обученные, которые говорят всякие гадости и безуспешно пытаются спровоцировать меня на какую-то реакцию. Есть и те, кто ведется на чужое мнение, не разбираясь в ситуации. Я стараюсь не зацикливаться на том, кто, как и что во мне видит", – рассказала Татьяна Навка.

Чемпионка сохраняет олимпийское спокойствие, сталкиваясь с такими провокациями. Для Татьяны Навки главное – честность перед собой, близкими и родными. В интервью изданию "Аргументы и факты" фигуристка честно призналась, что все же изменилось после замужества. Она стала больше работать.

Источник — dni.ru
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Гость|29.07.2019 17:36|

с такими Mercury часиками могла бы и улыбнуться

Гость|29.07.2019 17:43|

Да пропади она вместе со своим муженьком!

Имя: Гость
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