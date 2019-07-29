29.07.2019 | 20:55

Поклонники популярного шоумена Михаила Галустяна пребывают в печали. Бывший капитан команды КВН "Утомленные солнцем" в скором времени может развестись со своей женой Викторией.

Как отмечает "Московский комсомолец", слухи об этом уже пару дней активно обсуждают в социальных сетях.

Всему виной пост одного из пользователей, который отметил, что встретил звезду телеканала ТНТ на борту самолета летящего до Барнаула.

Известный актер был замечен в обществе женщины, причем это была не жена. Общался с дамой Галустян довольно мило. Очевидец попросил Михаила о совместной фотографии, на что получил отрицательный ответ в резкой форме.

На фоне этого комику припомнили его слова из недавнего интервью. Якобы Галустян заявил, что уже давно не живет вместе со своей женой, с которой состоит в браке с 2007 года и воспитывает двух дочерей.