29.07.2019 | 16:51

Известный грузинский актер и певец, ярый противник воссоединения России и Крыма Вахтанг Кикабидзе, в очередной раз высказал свое мнение относительно событий, происходящих на Донбассе.

Актер считает, что президент РФ Владимир Владимирович Путин прикладывает не достаточно усилий для того, чтобы остановить вооруженный конфликт. Начиная с 2014 года Луганская и Донецкая области не подчиняются украинской власти, которая силой пытается вернуть мятежные регионы.

Владимир Путин не раз заявлял, что он один из главных сторонников того, чтобы вооруженный конфликт был прекращен. Россия выполнила все обязательства, предписанные ей "Минскими соглашениями". А требовать от Москвы выполнения той части, которая не касается России, нельзя, не раз заявлял Владимир Путин.

"Минские соглашения требуют, например, полной отмены, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента [Украины Петра] Порошенко об этой блокаде", — говорил президент РФ, отмечая, что этот документ "прямо противоречит" соглашению об урегулировании конфликта в Донбассе.

Кикабидзе такое положение дел не устраивает. Он по-прежнему считает виноватыми россиян и президента РФ в частности: "Я думаю, что он очень переживает, что он не в первых рядах среди государств, которые диктуют политику миру. Начав пугать всех, он снова выбрал неправильную позицию. Мировое сообщество его не испугается", – сказал Кикабидзе.

Актер также отметил, что Российская Федерация могла бы наоборот показывать всему миру лучшие отношения, быть примером добра и добрососедства. "Простые люди знают, что им все время вдалбливали в голову, как и мне в советское время, что самая отвратительная страна в мире – это капиталистическая Америка, Франция или Англия. Вот это у старшего поколения осталось в головах до сих пор", – отметил Кикабидзе.

Актер еще в 2008 году заявлял, что его нога не ступит на российскую землю. Тогда Кикабидзе сильно расстроил конфликт в Южной Осетии: "Мне неприятно петь там, где есть люди, которые мне неприятны. Меня сильно обидели, когда я отказался от ордена Дружбы", - говорил журналистам грузинский певец.

Тем не менее, в конце 2018 года Кикабидзе спел на закрытой вечеринке в питерском ресторане "Шаляпин". 40 000 евро за 40-минутное выступление и полную конфиденциальность сделали свое дело. "Деньги не пахнут", - отметили российские блогеры.