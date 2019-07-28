28.07.2019 | 11:02

Андрей Макаревич готовится к большому гастрольному туру посвященному 50-летию популярной группы "Машина времени". Артист признался, что его внуки любят творчество коллектива, хотя не понимают смысл текстов, так как не знают русского языка.

Концертный тур группы охватит почти все Постсоветское пространство. "Машина времени" выступит во многих городах России, Украины и Прибалтики. Макаревич часто делится с журналистами информацией о творчестве коллектива, высказывает свое мнение о политических событиях в России, а вот о личной жизни и семье Андрей Вадимович, как правило, умалчивает.

Разговаривая с журналистами издания Starhit Макаревич поведал о внуках, которые с рождения проживают в США. Андрей сообщил, что ему не часто удается видеться с ними и со своей старшей дочерью. Но когда "Машина времени" гастролирует за океаном, Макаревич всегда приглашает их на свои концерты.

"Им нравится музыка. Но они все по-своему слышат. Они русского не знают. На наш юбилейный концерт приедут", — поведал музыкант.

Дочь музыканта вышла замуж за американского бизнесмена и постоянно проживает в Филадельфии. В браке у них родились трое детей: две дочери и сын. Внуки Макаревича уже выросли и строят карьеру.

Некоторые поклонники артиста в недоумении, так как Макаревич всегда относил себя к настоящим русским патриотам. Его цель - сделать страну лучше. Он не раз заявлял, что искренне любит Россию, но его не устраивает нынешнее положение вещей. При этом выяснилось, что близкие родственники патриота давно проживают в США и даже не знают языка страны, которая является их настоящей родиной.