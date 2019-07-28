28.07.2019 | 19:04

Популярный музыкальный фестиваль "Жара" омрачился скандалом, инициатором которого стала супруга певца Стаса Михайлова.

По задумке сценаристов мероприятия, ведущий музыкального праздника Константин Тарасюк во время красной дорожки фестиваля предложил устроить песенный баттл между Григорием Лепсом и Михайловым. Он спрашивал у публики, кто из исполнителей круче.

Его слова и предложение о баттле почему-то очень сильно оскорбили супругу Михайлова - Инну. Как сообщает журнал «Super», жена Михайлова посчитала такое сравнение абсолютно некорректным и попросила наказать ведущего.

Пока организаторы фестиваля "Жара" оставили заявление Инны Михайловой без внимания. Их можно понять, ведь слова ведущего Константина Тарасюка являются обыкновенной шуткой прописанной в сценарии.

Сравнить творчество Михайлова и Лепса не представляется возможным. У каждого из певцов своя манера исполнения, свой репертуар, и вследствие всего - своя аудитория и свои поклонники.

Эти артисты - любимцы публики. Их концерты неизменно проходят с аншлагом. Но организаторы фестивалей прекрасно знают, что в последнее время Лепс и Михайлов практически никогда не выступают вместе.

Спустя время Инна Михайлова прокомментировала ситуацию на своей странице в социальной сети Instagram.

"Хочу расставить точки над «и». Я не присутствовала на красной дорожке, не пересекалась лично с ведущим мероприятия и не могло быть и речи о каком-то мифическом увольнении. Замечание было сказано по делу, за кадром, в личной беседе, причастному лицу, а заключалось оно в некорректности задаваемого вопроса всем проходящим по красной дорожке артистам.