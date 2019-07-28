28.07.2019 | 10:34

После серьезной травмы на "Жаре" в Баку (певица с корнем вырвала ноготь на большом пальце ноги и была госпитализирована в клинику на "скорой помощи" прямо с красной дорожки), Анита Цой не отменила свое выступление. Пока передвигаться без посторонней помощи артистка не может, поэтому на красную дорожку "Жары" она выехала на коляске.

"Сегодняшний день я провела в коляске: ездила на репетиции, перемещалась по Баку – вздохнула Анита в интервью "Дни.ру" - И все время думала о тех людях, которые вынуждены это делать постоянно. Это очень сложно. Мало мест, куда человек на коляске может добраться самостоятельно. И, конечно, поняла, какое важное значение имеет доступная архитектура городов".

Народ был в шоке увидев любимую артистку в инвалидном кресле. Но, как настоящий артист, долго в сидячем положении перед зрителями Анита быть не смогла. Она встала и на сильных обезболивающих ярко отработала свой номер. Даже повязку на ноге певица превратила в настоящий арт-объект, украсив ее яркими стразами.

“К сожалению, из-за происшествия, теперь я не могу "выгулять"свои красивые платья. Все они под высокие каблуки, которые мне сейчас недоступны. Но "Жара" – это праздник, хорошее настроение. Я решила украсить свою повязку стразами, чтобы добавить блеска в свой сегодняшний образ. Ведь несмотря ни на что, шоу должно продолжаться!"

В своем инстаграме Анита поделилась шокирующими кровавыми видео вчерашнего происшествия. Певица поблагодарила подписчиков за слова поддержки и их волнение. Анита заверила, что чувствует себя хорошо и скоро восстановится.

Поддержала Аниту Цой подруга Лолита Милявская. Она подарила певице эксклюзивную селфи-палку, чтобы было удобно делать яркие снимки с музыкального фестиваля "Жара".