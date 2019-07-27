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Полезное | Крылатая фраза Аллы Пугачевой не теряет актуальности много лет

27.07.2019|12:21
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Алла Пугачева известна не только своими песнями, но и крылатыми выражениями. Поклонники артистки вспомнили совет Примадонны о том, как различать людей – и разместили его в Instagram.

Архивная фотография Аллы Пугачевой появилась в микроблоге дочери Примадонны и шоумена Максима Галкина, Лизы. В подписи к снимку – слова певицы, которые стали афоризмом.

"Не нужно бояться тех, кто не любит. Нужно бояться тех, кто делает вид, что любит", – приводят авторы выражение Примадонны.

Этому афоризму уже много лет, выражение успело стать крылатым. Однако, как утверждают поклонники семьи Пугачевой в комментариях, актуальности реплика не теряет и по сей день, передает Пятый канал.

Максим Галкин тем временем ждет авторских от Лаймы Вайкуле. Шоумен так пошутил после того, как вместе с Аллой Пугачевой посетил фестиваль "Рандеву", который известная латвийская исполнительница уже не первый год организует в Юрмале. Вайкуле спела песню Примадонны "Мэри".

Звездное семейство сейчас отдыхает на рижском взморье. Алла Пугачева, Максим Галкин, Лиза и Гарри весело проводят время. Не так давно они были в зоопарке, куда отправились с друзьями – Игорем Николаевым и его родными.

Источник — dni.ru
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