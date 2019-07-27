27.07.2019 | 11:23

Серьезные проблемы со здоровьем Бориса Корчевникова заметны любому, кто включит телевизор и посмотрит шоу известного телеведущего.

Источники из близкого окружения шоумена подтвердили, что в последнее время Корчевников чувствует себя не важно. Невооруженным глазом заметны метаморфозы во внешности ведущего. Поклонники сравнили, как Борис выглядел за последние три года.

Проблемы с весом еще можно списать на прием каких-либо лекарственных средств. Ведь несколько лет назад телеведущий боролся с серьезным заболеванием - опухолью мозга. Тогда Корчевникову пришлось даже прекратить съемки телепрограмм. Казалось, молодой организм Бориса окончательно победил недуг, но происходящее сейчас заставляет говорить об обратном.

В последнее время у Корчевникова возникли проблемы с речью. Борис с трудом выговаривает слова, растягивает предложения. Это хорошо заметно в выпусках его телепроекта "Судьба человека". (Запись шоу от 2019 года).

Если обратить к архиву телепрограммы, например, посмотреть выпуски за 2017 или 2018 годы, то становится заметно, что Борис выглядит намного лучше. Да и говорит он четко, проблемы с дикцией не наблюдаются. (Запись шоу от 2017 и 2018 года).

Сам Корчевников от каких-либо официальных комментариев воздерживается. Возможно это связано с тем, что он боится потерять место в эфире. Затяжное лечение Бориса заставит руководство телеканала «Россия 1» найти ведущему замену.

Но на своей странице в социальной сети Instagram Корчевников ведет себя крайне странно. Поклонники уже давно заметили пессимистичное отношение телеведущего к своему будущем. Совсем недавно он рассказывал об одиночестве, что до сих пор не смог найти себе вторую половину и не видит никаких перспектив для этого.

А пару дней назад Корчевников огорошил своих фолловеров записью, в которой процитировал слова известного российского актера Петра Мамонова о смерти: «Не надо обольщаться, что после смерти от нас один прах останется. Все крупные ученые ‒ верующие. Все мои знакомые врачи, которые имеют дело с жизнью и смертью, ‒ веруют. О клинической смерти оставлены тысячи свидетельств, доказывающих, что конца нет. Эйнштейн в существовании Бога не сомневался, и Пушкин, и Ломоносов, и Менделеев. А какая-нибудь Леночка семнадцати лет заявляет: «Что-то я сомневаюсь, что ваш Бог есть...» А ты почитай сначала, изучи вопрос, тогда и скажешь. Но она же этого не делает, просто языком болтает. Это как в метро вошел, увидел схему ‒ кольцо какое-то, разноцветные точки. Махнул рукой: «А, фигня, поеду сам». Так и будешь по Кольцевой всю жизнь ездить».