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Полезное | Анита Цой получила серьезную травму перед своим выступлением

27.07.2019|10:18
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Второй день музыкального фестиваля "Жара" в Баку омрачило происшествие с Анитой Цой – ее экстренно госпитализировали прямо перед выходом на сцену.

Анита Цой в шикарном платье продефилировала по красной ковровой дорожке "Жары", раздала интервью, поулыбалась многочисленным камерам. И даже представить не могла, какой ужас ее ждет дальше!..

"Я шла по ступеням в VIP-зону, где накрыты столы для артистов, – расплакалась Анита в разговоре с обеспокоенным корреспондентом "Дни.ру". – На мне была открытая обувь, я подвернула ногу и с корнем вырвала ноготь. Кровища хлещет до сих пор! Страшно!".

Певицу на носилках тут же отнесли в дежурившую рядом с площадкой карету скорой помощи и оказали первую помощь. "Кровотечение долго не могли остановить, врачи сказали, что там мясо, – вздыхает Анита. – Ох, только бы там осколки ногтя не остались. Я не знаю, как буду выходить на сцену – стоит встать на ногу, как кровь начинает сочиться снова".

Интересно, что всего за час до всех этих событий корреспондент "Дни.ру" говорил с Анитой и спрашивал у нее про состояние здоровья – недавно она перенесла серьезное хирургическое вмешательство – ей удалили 7-миллиметровый камень из желчного пузыря. "Все хорошо, хвори и проблемы позади", – улыбалась певица. Сглазила... Теперь под угрозой срыва несколько выступлений.

Источник — dni.ru
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