26.07.2019 | 17:37

Примадонна уже четыре года опекает внучатого племянника Женю. Алла Пугачева подыскала мальчику хороших родителей и теперь помогает с усыновлением. Между тем родная мать ребенка не знает о скорых переменах в жизни своего сына.

Отец Жени Влад Пугачев приходится артистке племянником, отпрыском покойного брата Аллы Борисовны. Он и его тогдашняя жена Виктория Фадеева баловались запрещенным веществами и периодически лечились в наркологических клиниках. Очередная погоня за кайфом закончилась для супругов плохо – у Влада отнялись ноги, а Виктория впала в кому.

Пока племянник и его избранница восстанавливали здоровье, заботы о маленьком Жене взяла на себя Алла Пугачева. Сразу после того, как супруги пришли в себя, Примадонна получила у них согласие на опеку над мальчиком.

Ребенок жил у певицы, за ним присматривала няня, которая очень привязалась к нему. Полюбил маленького Женю и муж гувернантки. Мальчик начал называть доверенных лиц Аллы Пугачевой мамой и папой. Время шло, чета решилась на усыновление, мол, Жене скоро в школу, да и Алла Борисовна не хочет, чтобы из-за известной фамилии у ребенка были проблемы. Эту информацию подтвердили адвокаты певицы.

Бабушка Жени со стороны родной матери считает скандальные новости об усыновлении выдумкой журналистов. Ей вторит дочь Виктория Фадеева. "Я не давала согласие на усыновление. Это бред", – цитирует родительницу внучатого племянника Аллы Пугачевой сайт "Комсомольская правда".

Не желает общаться на эту тему и отец мальчика. Вопросы представителей прессы о Жене он назвал глупыми.

"Это наши семейные дела. Конечно, хотелось бы увидеть сына. Но самое главное для меня, что ему хорошо в новой семье, он ни в чем не нуждается. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив", – заявил Влад Пугачев.