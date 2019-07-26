26.07.2019 | 12:00

Увеличенный Министерством труда и социального развития РФ прожиточный минимум вызвал у большинства россиян лишь смех и удивленную реакцию.

Минтруд определил величину прожиточного минимума за первый квартал года в размере 10753 рублей на человека. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Для трудоспособного населения - 11653 рубля, пенсионеров - 8894 рубля, детей - 10585 рублей", - сказано в документе.

Несколько недель назад в министерстве уже предлагали повысить прожиточный минимум. В ведомстве это аргументировали тем, что фиксируется рост стоимости продуктов. Специалисты рекомендовали поднять прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса человека.

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — заявили в Минтруда.

А это значит, что прожиточный минимум вырастет по сравнению с предыдущим кварталом: в среднем на душу населения и для детей — на четыре процента, для трудоспособного населения — на 4,1 процента, для пенсионеров — на 3,8 процента.

Что это даст людям? Да практически ничего. Судя по реакции общественности, большинство россиян волнует лишь один вопрос - как выживать. Плата за услуги ЖКУ растет каждый год, причем явно не на 4 процента. В квитанции вносятся новые графы, которые заставляют граждан платить больше. Так, появление квитанции за вывоз мусора и ТБО в некоторых регионах страны, сильно ударила по кошелькам местных жителей. Продукты и товары первой необходимости также дорожают.

Особо активные россияне объединяются в соцсетях и предлагают законотворцам прожить на указанные в приказе Минтруда суммы, когда минимальная оплата услуг ЖКУ составляет более 50 процентов от установленного прожиточного минимума.