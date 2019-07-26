26.07.2019 | 10:02

После перенесенного инсульта певец Борис Моисеев перестал появляться на публике и давать интервью. Многие поклонники всерьез беспокоятся, что исполнитель больше никогда не выйдет на сцену. О будущем артиста рассказала ясновидящая Марианна Абравитова.

"О возврате на сцену не может быть и речи. Не потому, что Борис не хочет, а потому что это просто невозможно. Борис адекватный человек с глубоким внутренним миром, невероятно харизматичная личность. Его визитной карточкой стал эпатаж. Многие восхищались артистом и с радостью посещали его концерты. Это шоумен с большой буквы", – отметила таролог Марианна Абравитова.

Активная гастрольная деятельность и перегрузки организма довели исполнителя до сильного истощения. Далеко не каждый после инсульта может войти в строй и жить как прежде.

"Борис Моисеев смог после лечения вернуться к жизни, он общается, путешествует и старается держать себя в форме, насколько это возможно после такого серьезного удара. Артист прошел достаточно серьезную реабилитацию и полностью отдает себе отчет в том, что его ждет", – продолжила свою мысль ясновидящая.

"Могу сказать, что он сделал правильный выбор – просто принял решение по возможности жить полноценно. Хотя для артиста это непросто", – добавила Марианна Абравитова.

Мы знаем огромное количество артистов, которых вынужденный уход со сцены просто убил. Они не смогли принять действительность. Но Борис Моисеев будет жить без страданий по сцене, уверена ясновидящая.

"В его жизни была слава и любовь публики, ему есть что вспомнить. Сейчас он живет для себя и в свое удовольствие. Скорой смерти я не вижу, как, впрочем, и того, что его забудут. Его любят и уважают. И несмотря на слабое здоровье он всегда будет в поле зрения камер", – заключила таролог.