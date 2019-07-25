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Полезное | Виторган вышел в свет с новой возлюбленной

25.07.2019|13:15
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Отношения Максима Виторгана и Нино Нинидзе развиваются стремительно. Актеры перестали скрываться и появились на кинопремьере.

Максим Виторган и Нино Нинидзе пришли в "Стрелку" на премьеру фильма "Гив ми либерти". По данным Telegram-канала "Только никому", они не демонстрировали чувств и вели себя скромно. Актеры держались вместе, стараясь не привлекать лишнего внимания. А недавно Нино и Максим отдохнули в Одессе. Говорят, отпуск "прошел, как вся жизнь".

Пока влюбленные предпочитают не обсуждать свои отношения и старательно обходят эту щекотливую тему. Однако в Instagram Нинидзе дала понять, что ее сердце несвободно. В Stories она опубликовала картинку с подписью на английском языке: "Время для любви".

Информация о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе появилась несколько недель назад. Якобы 28-летняя актриса утешила коллегу после расставания со скандально известной телеведущей Ксенией Собчак, родившей ему сына. По слухам, причиной развода стало увлечение гламурной блондинки режиссером Константином Богомоловым. Кстати, они перестали скрывать свои отношения.

Что касается Нино Нинидзе, недавно она оформила развод с актером Кириллом Плетневым. У бывших супругов есть общий ребенок.

Источник — dni.ru
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