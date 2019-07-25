Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 июл 2019|22:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
  71.18  |  $  63.81
 

Полезное | Ширвиндт разводится с женой после слухов о неверности

25.07.2019|21:17
Печать

Брак 60-летнего телеведущего подошел к концу. Михаил Ширвиндт разводится.

Представитель знаменитой творческой династии подал заявление в суд еще 17 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Михаил Ширвиндт перемены в личной жизни не хочет афишировать.

"Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа", – цитирует пресс-секретаря суда РИА Новости. Заявление Ширвиндта, как и прочие подобные иски, будет рассматриваться в закрытом режиме.

Сам телеведущий не хочет комментировать причины расставания с супругой Татьяной Морозовой. Между тем он отметил, что совместно нажитое имущество делить не собирается. Все финансовые вопросы чете удалось решить без адвокатов. Михаил также подчеркнул, что с женой сумел сохранить дружеские отношения. Об этом сообщает АГН "Москва".

Напомним, ранее в прессе муссировались слухи о неверности Михаила Ширвиндта. Например, ему приписывали интрижку с 27-летней журналисткой Анастасией Пономаревой. Также в Сети обсуждали роман телеведущего с коллегой по цеху Юлией Бордовских.

Отметим, Михаил Ширвиндт прожил с Татьяной Морозовой более 30 лет. Их отношения начались еще в 80-х. Вместе супруги воспитали дочь Александру.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!